Fiera dell'oggetto ritrovato: il bilancio del 2018 è ottimo

FELTRELa Fiera dell'oggetto ritrovato chiude l'anno 2018 con il segno positivo. Il mercatino dell'antiquariato, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, è diventato un appuntamento ormai imperdibile per tanti appassionati di oggetti vecchi e antichi: appassionati e curiosi provengono un po' da tutto il Triveneto e non solo. L'iniziativa è diventata un'occasione di animazione e valorizzazione del centro storico che viene frequentato anche dai feltrini che solitamente non si vedono. Ieri l'ultimo appuntamento dell'anno che, complice la bella...