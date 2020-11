SOVRAMONTE

Chi in questo periodo sale da Servo, capoluogo del comune di Sovramonte, al Passo di Croce d'Aune trova lungo la strada provinciale 473 diverse interruzioni dovute a lavori di ammodernamento e di sistemazione. Da tempo è un obiettivo dell'amministrazione comunale del sindaco Federico Dalla Torre l'interramento dei cavi elettrici e di quelli per la fibra ottica. Potrebbero essere posizionate anche strutture di ricarica per auto elettriche. Tutto questo è nel contratto stipulato con E-Distribuzione.

La ditta esecutrice è la Site di Bologna. Questo cantiere segue quello per l'interramento da Sorriva a Servo e in altre borgate, già eseguito, per evitare il pericolo frequente delle interruzioni dei servizi con le copiose nevicate che a volte si verificano specie in un comune di montagna come Sovramonte con frazioni come Aune sui mille metri di quota. I sovramontini a questi lavori di interramento lungo il piano viabile delle diverse strade provinciali e comunali non fanno ormai più caso.

È diventata una normalità trovarsi con il proprio mezzo davanti a un cantiere della Site e con a lato le ruspe che tagliano in profondità la strada di solito a monte per evitare cedimenti. Se il taglio è a valle con il passaggio dei mezzi pesanti magari carichi di tronchi di legname dei ricchi boschi di Sovramonte e di schianti come è successo con Vaia, il peso potrebbe far cedere la strada. Dopo l'interramento dei fili e dei tubi ruspe più piccole coprono il taglio eseguito prima dello strato di asfalto nuovo con terriccio e con nuovo asfalto. Piccoli disagi per gli automobilisti per un'opera che comunque consentirà collegamenti internet più veloci e migliori anche dal punto di vista della qualità a tutto vantaggio dello sviluppo del turismo in questi territori.

VB

