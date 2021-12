INTERNET VELOCE

BELLUNO Anche per il ministro bellunese Federico D'Incà e per il presidente della Provincia Roberto Padrin per lo sviluppo del territorio bellunese serve accelerare sulla banda ultralarga. Soprattutto per le zone industriali. Ed è questa un'urgenza che i due politici hanno ribadito nel corso dell'incontro avuto nei giorni scorsi a Roma con i responsabili di Infratel. Un vertice per fare il punto della situazione sul Piano Banda Ultralarga in Veneto e in particolare nel Bellunese. Una visione ed una necessità condivisa anche da Confartigianato Belluno che, rielaborando un questionario sottoposto ai propri associati e presentato proprio a Palazzo Piloni lo scorso settembre, aveva sottolineato che, assieme allo sbocco a Nord, l'altra grande priorità che trovava tutti d'accordo era costituita dalla banda ultralarga con diffusione capillare sul territorio

QUESTIONE DI PRIORITÀ

Uno strumento che, secondo il 72% degli intervistati, sarebbe in grado di modificare tanto o tantissimo il modo di lavorare e le possibilità di fare impresa. Una richiesta che a settembre aveva messo tutti d'accordo, a prescindere dall'area di appartenenza. Oggi il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, a margine dell'incontro tenutosi a Roma con i responsabili di Infratel, dice: «È indispensabile proseguire il percorso avviato sul Piano della banda ultralarga, senza rallentamenti, per garantire un servizio necessario ai nostri territori che hanno bisogno di infrastrutture adeguate per migliorare la vita di cittadini e la competitività delle nostre imprese. Dall'ultimo tavolo con Infratel è emerso che nel Bellunese è stato realizzato, a livello economico, il 73% delle opere in fibra e in wireless su un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro di opere ordinate. Uno stato di avanzamento significativo, come ci è stato confermato dai vertici di Infratel, su cui si interverrà ulteriormente grazie alle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

LA SITUAZIONE ATTUALE

Un altro dato circa l'avanzamento dei lavori segnala che dei progetti esecutivi approvati in provincia di Belluno, ventisei risultano già conclusi. «L'urgenza a questo punto è arrivare a coprire le zone industriali - afferma il presidente della Provincia, Roberto Padrin - dalle quali ho ricevuto diverse sollecitazioni. Per un territorio vasto e frammentato come il nostro, l'infrastruttura digitale risulta fondamentale per superare l'isolamento. Sono soddisfatto dell'apertura relativa al completamento attraverso le risorse del Pnrr, quanto mai indispensabili per allineare le aree marginali al resto del Paese. A Infratel ho posto anche la questione dei costi per collegar alla fibra gli edifici pubblici, attualmente fuori portata per gli enti locali, e la possibilità di coprire le gallerie e i rifugi alpini, per i quali mi è stato assicurato che verrà fatto un approfondimento». La Provincia condividerà con le imprese del territorio ulteriori necessità in un prossimo incontro che verrà calendarizzato entro i primi mesi del 2022. «In quella sede discuteremo anche di un problema che mi è stato sollevato da Infratel e che anche il territorio accusa da tempo - conclude il presidente Padrin - vale a dire la carenza di imprese e manodopera attive per questo genere di cantieri. Un problema che abbiamo l'obbligo di risolvere, pena il continuo rallentamento nella infrastrutturazione del territorio stesso». Il Ministro D'Incà, precisa che «le osservazioni formulate dal Presidente Padrin saranno oggetto di ulteriori approfondimenti assieme a Infratel e a Vittorio Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale: dobbiamo garantire alle aree interne e alle zone montane servizi efficienti, anche sotto il profilo della sicurezza dei cittadini e dei turisti».

Giovanni Santin

