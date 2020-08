FELTRE

Giornata conclusiva per la XXII edizione del festival internazionale artisti di strada che si è svolto a Feltre a partire dallo scorso 18 agosto. Giorni intensi che hanno visto tantissimi bambini partecipare ai vari spettacoli proposti nelle frazioni. Erano oltre 150 le persone presenti a Lamen per assistere allo spettacolo di burattini, tra cui tanti bambini; ma erano tanti anche a Prà del Moro e ad Anzù. Per i numeri conclusivi bisognerà attendere, ma certamente anche questa edizione si chiuderà con un successo. Una vittoria importante soprattutto per la particolarità dell'estate che stiamo vivendo.

IL PROGRAMMA

Come detto, si tratta oggi della giornata conclusiva di questa rassegna. Una giornata molto intensa e ricca di eventi. Verranno proposti tanti spettacoli, ma di breve durata, per consentire a tutti di vederli, evitando concentrazioni. Ecco quindi che alle 17, alle 18 e alle 19 in piazza Maggiore ci sarà lo spettacolo Duo di picche proposto da Cristiano Marin e Manuele Candiago. Si tratta di uno spettacolo di giocoleria, equilibrismo e magia. Sempre in piazza Maggiore, alle 17.30, alle 18.30 e alle 19.30 seguirà Mingone e la stoffa preziosa proposto da Il teatrino dello sguardo di Modena Sara Goldoni; si tratta di un suggestivo spettacolo di burattini a dito. Alle 17, alle 18 e alle 19 in piazza Trento Trieste si terrà lo spettacolo El bechin di Dario Marodin; uno spettacolo di clown, mimo, teatro di strada e di figura (una marionetta e un burattino). In Largo Castaldi alle 16.30, alle 17.30 e alle 18.30 Art Klamauk di Guter Rieber, uno spettacolo di recitazione, pantomima, clownerie, giocoleria, magia ed equilibrismo. Le bolle di sapone saranno invece protagoniste alle 16.30 in Largo Castaldi con uno spettacolo proposto dal teatro Moro. In via Roma alle 16.30, 17.30 e 18.30 ci sarà uno spettacolo di cantastorie il signore delle ciliegie mentre alle 17, alle 18 e alle 19 Attenti a quei due!, spettacolo di marionette a filo. (es)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA