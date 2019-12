Festa per gli ex emigranti «Amiamo la nostra terra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONZASOL'annuale festa della Famiglia ex emigranti di Fonzaso ieri è pienamente riuscita. Nell'immediato dopoguerra l'emigrazione fu numerosa anche da questo territorio e non bastò la nascita dell'area industriale di Fenadora a fermare l'esodo. La festa è stata aperta in chiesa dalla Messa celebrata da don Alberto Vallotto, che nei suoi 62 anni vissuti a Fonzaso ha visto molti paesani partire, in gran parte mai più rientrati e alcuni tornare per fermarsi come molti di coloro presenti ieri per la celebrazione. Tra le autorità, la...