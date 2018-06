Festa e gemellaggio: 50 anni del gruppo alpini Castionese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTABELLUNO La prima vera domenica d'estate ha illuminato le cerimonie per il 50° di fondazione del Gruppo Alpini Castionese. Così il Pian delle Feste di Castion ha potuto tenere fede al suo nome ospitando un'autentica festa popolare con la sfilata che si è snodata lungo tutta via 1° maggio.LA CERIMONIAFilarmonica di Lentiai in testa, il corteo era composto da rappresentanze di associazioni d'arma, vessilli e gagliardetti dell'A.N.A. con il presidente nazionale Sebastiano Favero e quello sezionale Angelo Dal Borgo, il consigliere...