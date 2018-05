Festa della Repubblica: anche gli studenti in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICORRENZABELLUNO La Repubblica italiana compie 72 anni. Sabato grandi festeggiamenti in centro città. Come da tradizione Prefettura, Comune, amministrazione provinciale, forze dell'ordine, 7. Reggimento alpini, Ufficio scolastico di Belluno e Ascom hanno predisposto il programma delle celebrazioni. Il ritrovo sarà alle 9.15 in piazza Vittorio Emanuele dove, alle 9.30, un picchetto d'onore interforze renderà gli onori al prefetto. Seguirà, alle 9.45, la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura del messaggio del presidente della...