Festa dell'Unità: la bella cinquantenne cambia volto

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Non di solo pane vive l'uomo. Non di sola cucina vive la Festa de l'Unità. Il tendone di Pus (vicino a Pian Longhi) offrirà anche dibattito politico e spunti di riflessione per il Bellunese e non solo. «Sarà la sede distaccata estiva del Partito Democratico, come già succede da qualche anno» dice il deputato Roger De Menech. «Anzi, sarà la fucina dell'intero popolo del Centrosinistra». Difatti, all'organizzazione della Festa de l'Unità non c'è solo il circolo Pd Ponte nelle Alpi. E non c'è neanche solo la...