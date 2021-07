Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Quale luogo migliore della montagna bellunese per parlare di montagna? Deve aver pensato questo Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, che ha accettato l'invito del segretario provinciale Monica Lotto di salire sino al Pus, in Nevegal, per un incontro tematico dedicato proprio alla montagna. E così il Pd bellunese e quello pontalpino organizzatore della Festa sono in grado di offrire un altro appuntamento di...