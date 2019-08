Festa del pesce, e Cusighe aiuta un Paese povero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SOLIDARIETÀBELLUNO Grandi mangiate, tornei nel segno della solidarietà e pienone: ennesimo successo per la Festa del pesce di Cusighe. Si è chiusa domenica la 25. edizione della storica manifestazione organizzata dai gruppi Insieme si Può... della parrocchia di Cusighe. Circa 200 i volontari impegnati in cucina nella tre giorni, una ventina le squadre iscritte al torneo e migliaia le persone arrivate anche quest'anno al campo sportivo della frazione per stare in compagnia, mangiare frittura e dare quattro calci al pallone. Il...