FESTA A CASTIONBELLUNO In archivio alla voce grandi successi: il Campanot non tradisce le aspettative. Anzi. La sagra di Castion si è chiusa domenica sera dopo due fine settimana ricchi di eventi per tutti i gusti. L'appuntamento della Pro Loco Pieve Castionese, che apre le danze delle grandi sagre estive del Bellunese, si è confermato punto di riferimento per la cucina e la musica non solo all'interno dei confini provinciali, ma anche fuori. Difatti, tutte le sere della sagra il tendone è stato letteralmente preso d'assalto dai...