Ferraro a capo della Uilm: punta a nuovi iscritti

CAMBIO DI ROTTABELLUNO Michele Ferraro è il nuovo segretario provinciale del comparto metalmeccanico della Uil, la Uilm. Ha rilevato Luciano Zaurito, che per anni ha condotto la sigla sindacale in provincia e ora a capo della Uiltemp della Puglia. Ad affiancare il neoeletto ci saranno Loris Roncen, Massimo Busetti e Osman Najeb. Ferraro, bassanese, ha esordito ringraziando il coordinatore regionale Carlo Biasin e ha poi esposto gli obiettivi a breve e a lungo termine. «Sicuramente ci impegneremo per aumentare il numero degli iscritti. La...