BELLUNO L'estate bellunese reagisce alla paura. Dopo mesi di stop di eventi e manifestazioni l'amministrazione Massaro decide di dare un segnale: Ferragosto e dintorni si farà. La rassegna ideata anni fa dall'ex assessore alla cultura Claudia Alpago Novello e portata avanti dall'attuale assessore Marco Perale darà una svolta all'estate bellunese. Senza le tipiche sagre paesane che nei mesi caldi punteggiano la provincia, senza i tornei sportivi, i concerti e altre rassegne ormai radicate nel territorio, il calendario di appuntamenti sarà un toccasana per chi trascorrerà il mese delle vacanze per antonomasia nel capoluogo.

LA SCELTA

«È stata una riflessione lunga e faticosa Perale non ne fa segreto - ma alla fine abbiamo deciso che fosse giusto dare un segnale socio politico culturale alla comunità. Perciò, adattata al momento, la rassegna ci sarà». Ieri in sede di giunta la squadra di Massaro ha approvato il calendario, nei prossimi giorni si conosceranno nei dettagli le iniziative. Una su tutte è trapelata, e non è da poco: la band di Fabio De Min, i Non voglio che Clara, saranno della partita e per l'occasione presenteranno alla città il loro ultimo disco. Era da tempo che i musicisti di De Min non si ascoltavano a Belluno. Sul resto Perale non si sbilancia, salvo annunciare che gli appuntamenti saranno tutti a base di musica: niente cacce al tesoro, niente visite guidate in città, ad agosto si ascolterà musica. Di tutti i generi, sia chiaro. I concerti della rassegna spazieranno dal jazz alla musica barocca, passando per l'indi e il pop. Si ascolteranno band affermate sul panorama nazionale, veri fiori all'occhiello del talento made in Belluno come De Min e company e giovani musicisti del conservatorio di Castelfranco. «Le proposte inizieranno ai primi di agosto aggiunge l'assessore - e accompagneranno poi bellunesi e turisti fino alla metà del mese, le date verranno svelate a breve. Perché niente visite guidate? Le nostre passeggiate culturali in città erano gratuite, non vogliamo fare concorrenza alle guide turistiche che hanno appena ripreso a lavorare dopo mesi di stop».

LE VISITE

La rassegna, in effetti, era sempre il momento per conoscere le chiese, i palazzi, la storia e i protagonisti di un tempo del capoluogo, guidati da storici dell'arte. Su questo fronte, come spiegato da Perale, l'offerta non manca perché i professionisti attivi in città hanno ripreso la loro attività e stanno proponendo settimanalmente itinerari a tema attorno al centro storico. Altra buona notizia, è quella del ritorno di Passi e Trapassi, altra rassegna ideata dall'ex assessore Alpago Novello, che farà da direttore artistico. La proposta, si sa, è originale. Gli eventi autunnali si caratterizzano per mettere l'accento sui temi della morte, del morire e dell'aldilà, ogni anno con una sfumatura diversa. Questa volta il tema è praticamente d'obbligo, la pandemia. «Non so ancora quale sarà il titolo dell'edizione spiega e precisa Perale - sarà il direttore artistico a lanciarlo, ma di certo posso dire che si rifletterà anche sulla pandemia». (a. tr.)

© riproduzione riservata

