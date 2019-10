Fermata la banda delle truffe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUESTURABELLUNO Controlli serrati sul territorio da parte della Volante che in questi giorni è riuscita a intercettare soggetti già noti alle forze dell'ordine. Giro di vite in vista anche sulle scuole dove, la settimana prossima, riprenderanno i controlli anti-droga.DROGA E SIGARETTELunedì sera, in città, è stata intercettata una Suzuky Swift, condotta da un giovane di Pieve di Cadore, a bordo della quale viaggiava un ragazzo del Togo, classe 1996. L'immigrato, in regola, aveva addosso di 44 grammi di hashish nascosti nel pacchetto di...