LAMON La prima richiesta d'aiuto è arrivata poco dopo mezzogiorno quando gli uomini del soccorso alpino sono stati chiamati ad Arina di Lamon per un'anziana che si era allontanata senza fare ritorno, a cercarla i familiari che l'avevano persa di vista attorno alle 8.30. «È quindi stata avviata la ricerca con squadre del Soccorso alpino di Feltre e i Vigili del fuoco -spiega il soccorso alpino - alle 14 circa la donna, un'ottantenne di Spinea (Venezia) è stata ritrovata». Era scivolata in una scarpata e si era ferita. Prestate le prime cure, l'anziana è stata imbarellata e trasportata fino all'ambulanza.

A CORTINA

Alle 15.15 la Centrale del 118 è stata contattata da quattro escursionisti, due uomini e due donne, che saliti dalla Ferrata delle Tofana, al momento di scendere all'altezza della Tofana di Mezzo avevano perso il sentiero a 2.900 metri di quota. «Il gruppetto - spiega il soccorso alpino - è stato recuperato dal Pelikan di Bressanone e lasciato a valle».

AD ALLEGHE

Alle 15.45 nuovo intervento alla cascata del Lago, dove una donna si era fatta male a una gamba. L'infortunata, una cinquantenne di Treviso, è stata raggiunta, medicata e portata all'ambulanza partita poi per Agordo.

VAL DI ZOLDO

Ha riportato un probabile trauma cranico, invece, un escursionista ruzzolato nel Gruppo del Bosconero, Val di Zoldo. L'uomo era salito dal Rifugio Bosconero fino a Forcella Tovanella con due amici, ma durante la discesa aveva perso l'equilibrio cadendo nel ghiaione e sbattendo la testa. L'equipe medica sbarcata nelle vicinanze assieme al tecnico di elisoccorso ha subito prestato le prime cure urgenti a S.P., 38 anni, di Treviso e, dopo averlo caricato in barella lo ha imbarcato con un verricello di 5 metri e trasportato all'ospedale di Treviso. L'equipaggio ha recuperato anche i compagni dell'uomo, rimasti scioccati dall'incidente.

TAIBON

Attorno alle 19.20 il Soccorso alpino di Agordo è stato allertato dalla Centrale operativo del 118, a seguito della chiamata di alcuni passanti che, sentito delle grida provenire da una scarpata a lato di un sentiero in località La Roa. Il venticinquenne del posto ha perso il controllo della mountain bike ed è caduto per circa cinque metri. Il ragazzo, con un possibile trauma al volto, è stato trasportato all'ambulanza partita poi per l'ospedale.

