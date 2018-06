Ferita e bloccata a terra in casa da due giorni donna 76enne salvata dai vigili del fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Aiutatemi, aiutatemi»: era a terra in casa da due giorni. Finalmente qualcuno ha udito quelle grida e ieri, intorno alle 17.30, è stata salvata. La donna, N.A. 76 anni di Belluno, è ricoverata all'ospedale San Martino di Belluno, ma non è in pericolo di vita.L'intervento dei suoi salvatori è avvenuto ieri in un condominio di via San Gregorio. Sul posto i vigili del fuoco di Belluno, oltre a sanitari e polizia di Stato. I pompieri sono saliti con l'autoscala al terzo piano, dove c'era la donna e sono riusciti a entrare da una finestra...