Ferie solidali allargate: «no» dell'Usl ai sindacati

IL TAVOLOBELLUNO Ferie solidali allargate, l'Usl 1 Dolomiti rigetta la richiesta al mittente. Ovvero, il mondo sindacale che ieri si è lamentato per l'ennesima mancata considerazione del proprio ruolo da parte dell'ente. «Sì perché - afferma Fabio Zuglian, segretario Fps-Cisl - non si può pretendere che si firmi un accordo sulla produttività da oltre 2 milioni di euro senza averne studiato bene i termini. Da anni chiediamo di essere messi nelle condizioni di appurare tutta la documentazione del caso». Quello di ieri, in sede Usl, non è...