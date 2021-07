Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTREVisite guidate e yoga in loggia. L'Unisono Factory propone il terzo appuntamento di Aperitivo ad arte, la visita guidata alle stanze segrete di palazzo Guarnieri con aperitivo finale nel giardino di rose. La data è quella di martedì 27 luglio, alle 18.30. A questo si aggiungerà, da giovedì 15 luglio, Yoga in loggia per praticare la disciplina all'ultimo piano del palazzo, dove si vede Feltre dall'alto e regna il silenzio. Ad...