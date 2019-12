FELTRE

Una brezza dell'Oriente, una mostra dedicata alla grande Cina. È stata inaugurata ieri al Fondaco delle Biade in Piazza Maggiore a Feltre la mostra sulla Cina dal titolo Una brezza dall'Oriente, organizzata dalla Polisportiva Feltrese, in collaborazione con Aics Belluno e il patrocinio del Comune di Feltre. Un reportage fotografico che Alessandra Zanon, laureata in Lingue, Istituzioni Economiche e Giuridiche dell'Asia Orientale, appassionata di viaggi, ha raccolto durante i suoi soggiorni per studio e per lavoro in Cina, da Shanghai a Pechino, a Dalian, Hong Kong, Shenzhen e dintorni. Dopo l'allestimento di mostre più contenute al Palazzo Crepadona di Belluno e alla manifestazione Paesi Aperti di Cadola, la collaborazione con l'Aics di Belluno ha permesso l'ideazione di una mostra più professionale di circa 100 pannelli. La prima esposizione è avvenuta in Alpago paese di origine di Alessandra Zanon. «Come il vento porta con sé frammenti di vario genere, anche io ho voluto portare qui attraverso degli scatti fotografici alcuni scorci della Cina».

La mostra sarà visitabile fino al 12 gennaio 2020, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18. (E.S.)

