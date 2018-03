CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREUn centinaio di persone, compresi numerosi migranti con i tamburi, hanno marciato per le vie di Feltre per dire no ad ogni forma di discriminazione sociale: «Sono eventi importanti di sensibilizzazione perché c'è ancora tanta paura del diverso» commenta l'assessore al sociale Debora Nicoletto. Ieri pomeriggio si è svolta una camminata, organizzata dalla commissione pari opportunità e dal Comune di Feltre che aveva l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche legate alla discriminazione, razziale, di genere o...