FELTRE

Un altro importante traguardo per il Rotary Club di Feltre: nasce il primo Interact Club Feltre, che raccoglie giovani dai 12 ai 18 anni. Sabato scorso presso i locali del ristorante birreria Pedavena si è tenuta la cerimonia inaugurale di costituzione dell'Interact Club di Feltre che sarà diretto, per un anno intero, dal presidente Matteo Titton. Il nuovo Club Service risulta composto da ben 15 soci fondatori che frequentano istituti e licei di Feltre e che avevano, in larga parte, avuto modo di conoscere e apprezzare i fondamenti del mondo Rotary durante la loro partecipazione ai lavori del Ryla Junior svolto il settembre scorso e organizzato dai tre Rotary della nostra Provincia. Alla cerimonia anche l'assessore alle politiche giovanili Giorgia Li Castri, le massime Autorità Rotariane con il Governatore del Distretto 2060, che riunisce le regioni trivenete, Massimo Ballotta, la Responsabile Distrettuale Interact Maria Vittoria Bonaldo, tutti i genitori dei ragazzi e naturalmente il presidente del Rotary Club Feltre Nicolò Doglioni. Le Autorità e il neo presidente Matteo Titton nei loro interventi di saluto e di programma, hanno voluto sottolineare, con varie sfaccettature, i fondamenti dell'Interact. Questi Club, nelle varie parti del mondo, pongono al centro, delle loro piccole e grandi azioni, il servire al di sopra dei propri interessi in seno alla propria comunità e scuola di appartenenza. Il nuovo club Interact, seguito dal Consulente Benedetta Carla Pontil, già da ora si è impegnato ad organizzare almeno due progetti l'anno, uno a beneficio della loro scuola o della comunità Feltrina e uno teso a promuovere la comprensione internazionale. Il Rotary club Feltre saprà essere mentore e guida nello svolgimento di questi progetti e specialmente nel favorire lo sviluppo delle doti di leadership di questi giovani.

Eleonora Scarton

