FELTRE

Tempo di rinnovo per il consiglio direttivo del Quartiere Santo Stefano. Il 2020 è stato un anno difficile per l'Ente Palio e per le contrade in quanto, a causa della pandemia, la storica manifestazione di agosto non si è potuta tenere. Non per questo l'impegno dei contradaioli è venuto meno, tant'è che sono state organizzate delle piccole manifestazioni ed è stata data collaborazione al comune per quanto riguarda il periodo natalizio. Ma se i grossi eventi sono al momento fermi al pari, prosegue l'attività ordinaria dei quartieri. Ed ecco che il quartiere Santo Stefano si appresta a rinnovare il consiglio direttivo per il prossimo biennio 2021/2022. I candidati consiglieri dovranno far pervenire la propria candidatura all'indirizzo qsantostefano@gmail.com entro le 19 di giovedì 28 gennaio. Le votazioni si terranno sabato 30 gennaio presso la sede operativa di via Mezzaterra dalle 14 alle 16, dove verrà allestito il seggio nell'area di ingresso al piano terra con tutti gli accorgimenti necessari previsti dalla normativa anti-Covid. Il direttivo, attualmente guidato da Tomas Piol, prega di comunicare con anticipo l'orario di arrivo tramite sms/whatsapp al numero 347 1011771 al fine di evitare code e assembramenti e di attendere il proprio turno all'esterno dello stabile. (E.S.)

