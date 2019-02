CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRESolidarietà grande come il cuore di un bambino che alla giostre si sente un re in paradiso.Giostrai da tutta la vita. Nato a Feltre lui nel 1947. A Mel lei, due anni dopo. Diventano marito e moglie, sposandosi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Rocca Pietore. I loro due figli sono nati ad Agordo e Pieve di Cadore. Adriano Rossi e Anna Zilli hanno fatto festa per i loro cinquant'anni di matrimonio. Torta in stile nuziale, come un tempo, e bomboniere portafortuna a forma di cornucopia o coccinella. Non hanno voluto regali «Alla...