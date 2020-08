FELTRE

Scovato un positivo tra i contatti dell'infermiera risultata positiva al Covid 19 che lavora al Santa Maria del Prato. Nella seconda tornata di tamponi effettuata in queste ore dal dipartimento prevenzione dell'Ulss 1 Dolomiti è emersa questa novità che costringerà l'azienda ospedaliera a mantenere quelle che sono le azioni messe in atto in via precauzionale per evitare che ci sia diffusione del virus. Proseguono anche i tamponi che vanno al di là del caso dell'infermiera e, dopo le sei positività di venerdì, per la maggior parte riconducibili a vacanzieri, ieri altre due: il contatto dell'infermiera e una vacanziera di rientro dall'Ucraina.

LA LIMITAZIONE

Giovedì mattina sono stati bloccati i reparti di chirurgia e geriatria dopo la positività di un'infermiera al rientro da un periodo di ferie che aveva fatto non all'estero. Nelle due unità operative maggiormente interessate dall'attività di tale infermiera (in questi giorni post ferie ha lavorato a cavallo tra il reparto di chirurgia e quello di geriatria), a scopo massimamente precauzionale in attesa dell'esito dei tamponi di controllo sul personale e sui degenti, sono stati limitati gli accessi ai soli pazienti urgenti rinviando di uno-due giorni i ricoveri programmati. Venerdì sono arrivati gli esiti di tutti i tamponi eseguiti ai contatti della donna e tutti sono risultati negativi. Ieri però la sorpresa. Come si legge in una nota stampa dell'azienda ospedaliera, è risultato positivo un contatto, asintomatico, già isolato in ambito ospedaliero, dell'infermiera risultata positiva qualche giorno fa. La positività è emersa ieri nell'ambito di una seconda tornata di tamponi di controllo. Il primo tampone era infatti risultato negativo. A fronte di ciò si conferma il mantenimento delle azioni di prevenzione messe in atto dall'azienda che prevedono la limitazione degli accessi alla chirurgia ed alla geriatria dell'ospedale di Feltre, con lo slittamento degli interventi non urgenti. Per essere completamente certi che non vi siano altre positività, l'azienda ospedaliera ha deciso di eseguire ulteriori tamponi su operatori senza contatto, come ha spiegato la stessa Ulss Dolomiti.

Sempre ieri è risultata positiva una persona rientrata in auto dall'Ucraina, già isolata a domicilio, asintomatica. Nel drive-in di Feltre, sono stati eseguiti ieri 93 tamponi a soggetti di rientro dall'estero (91 Croazia, 2 Spagna).

Eleonora Scarton

