Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTRESarà la ditta Serenissima ristorazione srl a rilevare la gestione del ristorante e self service Pavone di proprietà del Carenzoni Monego in via Battisti in città. Non si tratta però di una semplice gestione in quanto la ditta che ha sede a Vicenza è pronta a fare un sostanzioso investimento per l'adeguamento della cucina, degli impianti e degli spazi, per renderli più idonei ad accogliere il servizio che devono fare.LA PREMESSAIl...