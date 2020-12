FELTRE

Parte ufficialmente Feltre in vetrina la piattaforma online che permette ai commercianti della città di aprirsi al mondo delle vendite online e alla clientela di trovare nuovi servizi per i loro acquisti. Già oltre una cinquantina le attività commerciali che hanno aderito. «I nostri commercianti sono messi quotidianamente a confronto con un sistema internazionale di commercio online che supera i rapporti umani e con le comunità sottolinea l'assessore al commercio Irma Visalli -. Con questa nuova piattaforma vogliamo fornire uno strumento ai commercianti per mettersi al passo con i tempi e superare questo momento tragico per il commercio, pur mantenendo il legame con il territorio». Per questo progetto il Comune ha investito 10mila euro.

LA PIATTAFORMA

Feltre in vetrina è una piattaforma gratuita, accessibile a tutti. «Quello che mi piace di questa piattaforma è che è agile sottolinea la Visalli -. Il cliente può entrare e trovare tutte le informazioni relative al negozio (posizione, orari e descrizione) e usufruire della videochiamata per visitare da casa l'attività; può anche prenotare un acquisto o farselo recapitare a casa. Si possono trovare i menù dei ristoranti o le offerte proposte». Accedere alla piattaforma è molto semplice. Basta collegarsi al sito visitfeltre.info, accedere alla sezione vivi e cliccare sul link alla piattaforma oppure inserire direttamente l'indirizzo della piattaforma www.feltreinvetrina.it. «C'è stata fin da subito una buona risposta spiega Francesca Gris di Ascom -. In un mese abbiamo raccolto già oltre 50 adesioni e contiamo di raccoglierne ancora in quanto, a causa della pandemia, non è facile raggiungere molte aziende».

LE ASSOCIAZIONI

«Con questo progetto sottolinea Diego Da Col di Appia Feltre - vogliamo dare un segnale di esserci. Crediamo nel tessuto del nostro comune. Abbiamo tanti negozianti e artigiani che vogliono mettersi in gioco, che credono nel territorio e vogliono portare avanti le loro capacità e la loro esperienza. Inizialmente saranno magari pochi ad aderire, ma attraverso la pubblicità siamo certi che la bontà di questo progetto vedrà un aumento delle richieste di partecipazione». Il presidente di Confcommercio Luca Dal Poz sottolinea che si tratta di «un esperimento sociale che facciamo per educarci vicendevolmente ad utilizzare uno strumento nuovo per la promozione locale. Chiediamo alla cittadinanza di usarlo».

I PROSSIMI PASSI

Come spiega Dal Poz, «avvieremo a partire da gennaio un percorso di informazione gratuita per i commercianti anche grazie al supporto di un tutor». La Visalli anticipa inoltre che «abbiamo avuto richieste anche da fuori comune e dal Primiero. La sperimentazione sarà su Feltre ma non è escluso che si vada verso un polo almeno della vallata feltrina».

Eleonora Scarton

