FELTREParola d'ordine prevenzione. E pratica di corretti stili di vita. L'Usl 1 Dolomiti, distretto di Feltre, organizza una serie di appuntamenti aperti ai cittadini per trattare temi importanti per la vita della popolazione. In occasione dell'open day sulla salute della donna e sulla menopausa indetto da ONDA per gli ospedali con bollini rosa, la Ginecologia dell'ospedale di Feltre propone un laboratorio di Yoga della risata per imparare a prendersi cura di sé sotto tutti gli aspetti e degli incontri individuali con un ginecologo della...