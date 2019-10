CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREOltre trenta appuntamenti, oltre 900 presenze nei tre giorni e strutture ricettive tutte esaurite: la festa lenta del viandante che si è tenuta in centro a Feltre da venerdì a ieri è stata un vero e proprio successo.LA MANIFESTAZIONELa festa lenta dei viandanti è un festival dedicato alla cultura del camminare lento che per la prima volta sbarca a Feltre sotto l'organizzata dalla Compagnia dei cammini associazione di turismo sostenibile che da anni promuove il cammino lento. In questi tre giorni si sono tenuti oltre trenta...