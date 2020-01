FELTRE

Non si ferma l'ondata di furti a Feltre. Anche il fine settimana appena trascorso non è passato indenne: i malviventi questa volta sono andati a segno in una casa di via Rizzarda, portando via oro e soldi. L'amara sorpresa venerdì sera quando la proprietaria, una dipendente dell'Usl che fortunatamente non era in casa quando hanno agito i ladri, ha trovato tutto a soqquadro e ha chiamato i carabinieri.

I raid del fine settimana che si ripetono puntualmente stanno mettendo in allerta i cittadini, preoccupati di potersi trovare faccia a faccia con un ladro. Il capogruppo della Lega Nord, Alberto Vettoretto, fa sua questa preoccupazione e presenta un'interrogazione a cui l'amministrazione comunale dovrà dare risposta nel prossimo consiglio comunale in programma domani. «Recentemente nel territorio comunale si stanno verificando dei furti ormai a cadenza quasi settimanale spiega Vettoretto -. Furti che si registrano soprattutto in alcuni quartieri periferici, come il Boscariz e le zone limitrofe. In questi ultimi giorni poi, si sono verificati due furti nei pressi di Farra e in via Genzianella dove i ladri hanno forzato le porte e rubato oggetti di valore e denaro». Quello che preoccupa la cittadinanza è che «questi fenomeni si verificano all'imbrunire e questo mette sicuramente molta paura e inquietudine nella popolazione, visto che rincasando potrebbero trovarsi faccia a faccia con i malviventi stessi», afferma il capogruppo leghista. Chiede quindi, a fronte di tutto questo e ritenendola ormai una vera e propria emergenza, «quali iniziative intende attivare l'amministrazione comunale al fine di contrastare tale fenomeno e garantire il diritto inalienabile dei cittadini alla sicurezza. Sono consapevole che non è possibile eliminare il fenomeno, ma sicuramente si possono mettere in campo delle azioni per scoraggiare i malviventi a compiere queste azioni».

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA