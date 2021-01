FELTRE

«Lavoriamo per cercare di farci trovare pronti e uniti in vista delle prossime amministrative». È deciso il consigliere comunale della Lega Nord Alberto Vettoretto su quello che è necessario fare per concorrere alla conquista del colle delle Capre alle prossime amministrative della primavera 2022. Dopo due mandati da sindaco, Paolo Perenzin si accinge a passare il testimone e l'attuale minoranza punta a presentarsi compatta e unita per riprendersi la guida della città. «Nel corso di quest'anno inizieremo a lavorare per cercare di farci trovare pronti all'appuntamento del 2022 - sottolinea Vettoretto -. Quello che vogliamo fare è portare un'alternativa ai cittadini. Portare idee nuove per lo sviluppo della nostra città, sia in termini sociali che economici che commerciali. È inutile negarcelo, Feltre deve riappropriarsi del ruolo di città leader della provincia di Belluno».

LA COALIZIONE

Una proposta che vuole essere condivisa fra tutte le forze di centro destra. Lo ricordiamo, nella passata tornata elettorale ci furono sei liste in corsa: una di centrosinistra con candidato Paolo Perenzin, due di destra con candidati a sindaco Michele Balen e Giuseppe De Cet, una del movimento cinque stelle con candidato Moreno Scopel e due civiche con candidati Cristian Tatto e Alberto Molin. Per il 2022 l'obiettivo è quello di creare una coalizione forte. «Abbiamo alcune persone che in questi anni ci hanno contattato per dirci di andare avanti ed altre che ci stanno chiamando per mettersi a disposizione in vista delle prossime amministrative, e questo ci da forza. Lavoreremo quindi per predisporre un programma più condiviso possibile e per dare una visione unitaria della città», chiude il consigliere.

E.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA