FELTRE

La Clivet di Feltre chiude il 2020 con una crescita del fatturato del 5% e premia i propri dipendenti con 500 euro in welfare aziendale. L'azienda di Villapaiera, nonostante gli effetti della pandemia, archivia il 2020 con un incremento del fatturato pari al 5% e condivide questo risultato con i dipendenti, «perché è solo grazie alla professionalità, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro svolto da tutti che è stato possibile affrontare e vincere le difficoltà degli ultimi mesi», spiegano dall'azienda. La Clivet, attualmente controllata per l'80% dal colosso cinese Midea, lavora da più di trent'anni nel settore della climatizzazione. Ora, visti i risultati, in accordo con le organizzazioni sindacali corrisponderà ai dipendenti un premio straordinario di 500 euro in welfare aziendale. Contributo che va ad aggiungersi al premio presenza dato agli operai in marzo e aprile e a un premio una tantum che verrà riconosciuto agli impiegati per aver dato continuità al business, con grande flessibilità e disponibilità ad adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali. «Il 2020 ha dimostrato che siamo una bella squadra e che possiamo affrontare il futuro con fiducia e soddisfazione per noi e per le nostre famiglie ha affermato Stefano Bellò, amministratore delegato di Clivet -. Per il 2021 puntiamo ad aumentare il nostro fatturato almeno del 10% e a creare nuovi posti di lavoro. Vogliamo crescere principalmente all'estero e nei mercati strategici con le nostre pompe di calore e i nostri sistemi di purificazione dell'aria, anche attraverso collaborazioni con altre aziende. Dobbiamo sviluppare i nostri prodotti e i nostri processi, anticipando i cambiamenti tecnologici e i bisogni dei clienti in modo innovativo. Quest'anno il cambiamento ci è stato imposto dall'esterno, d'ora in poi deve far parte di ognuno di noi. Solo così potremo valorizzare e trovare soddisfazione nel nostro lavoro». (ES)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA