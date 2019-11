CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREL'informatica al servizio di ogni fascia d'età. Over 65 più tecnologici grazie al progetto ambasciatori digitali che ha permesso loro di avere un contatto con quelle che sono le nuove tecnologie che permettono non solo lo svolgimento di attività ludiche ma anche utili (esempio lo scarico dei referti on line). IL PROGETTO Oggi volgerà al termine il progetto Ambasciatori Digitali, ideato da Informatici Senza Frontiere, che propone corsi gratuiti di informatica per over 65. Feltre ha ospitato e ospita (un corso è in partenza a fine...