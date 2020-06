FELTRE

L'asilo nido comunale riapre le proprie porte ad una ventina di bambini tra le difficoltà legate ai nuovi protocolli di sicurezza sull'emergenza Covid-19 e il cantiere sull'ala storica. Tra i segnali forti che la città di Feltre e l'Amministrazione comunale intendono dare in questa fase di ripartenza vi è la riapertura dell'asilo nido comunale Il Maggiociondolo. Le attività educative riprenderanno in maniera graduale nella modalità di centro estivo 0/3 anni con l'obiettivo di essere di supporto alle famiglie in questa fase molto complicata.

L'ATTIVITA'

Nel periodo che va da lunedì prossimo, 22 giugno, al 31 luglio, dalle 7.30 alle 13.15 saranno ospitati 20 bambini che prima della sospensione già utilizzavano i servizi del Nido. Questo progetto estivo darà modo, tra l'altro, di prepararli alle nuove norme di igiene a contenimento Covid-19 e all'inserimento alla scuola dell'infanzia che inizierà a settembre; inoltre l'attività riguarderà alcuni nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore e tre bambini a rischio povertà educativa e per questo inseriti nel progetto Arcipelago bambini. I 20 bambini verranno suddivisi in 4 gruppi stabili con un'educatrice anch'essa fissa (o due nel caso una educatrice termini prima della chiusura il suo turno). Il costo per le famiglie sarà quello della retta del servizio asilo nido, calcolata per il part-time e rispettando la suddivisione per fasce ISEE.

L'ORGANIZZAZIONE

Poiché l'ala storica del fabbricato sarà a breve interessata da lavori di copertura del tetto, nonché da lavori alla cucina, verrà utilizzata l'ala nuova del nido composta da 4 stanze di appartenenza con relativi bagni e stanze da letto. Anche il giardino sarà suddiviso in 4 aree dotate di adeguate zone d'ombra in grado di accogliere ciascun gruppo in sicurezza. Per quanto riguarda il pranzo, verranno portati in loco pasti pronti preparati dalla ditta Euroristorazione, e questo fino a che la cucina non diventa agibile, o fino a termine del centro estivo. Al momento del pasto si farà in modo di distanziare i bambini.

L'ASSESSORE

«La riapertura del Nido nella modalità di Centro Estivo è un segnale forte di ripartenza che vogliamo dare a tutta la comunità - commenta l'assessore all'istruzione Alessandro Del Bianco -. In un contesto normativo tutt'altro che semplice e in continua evoluzione non è certo semplice, ma abbiamo voluto accettare la sfida per dare un servizio molto atteso dalle famiglie. Il Nido è uno dei fiori all'occhiello della nostra proposta formativa e lo testimoniano le molte domande di iscrizione che arrivano già per il prossimo anno scolastico». (E.S.)

