FELTRE

In tempi di pandemia la Banda città di Feltre non si arrende: cambia programma, rinnova il repertorio e punta sulle esibizioni all'aperto. Lo ha spiegato con mail al Comune il Presidente della Banda, che ha inviato la relazione delle attività relative al periodo di gennaio-aprile nonché quelle prospettate per il 2020. La giunta Comunale, con delibera approvata in una delle ultime sedute, ha confermato la convenzione con la Banda (che prevede l'erogazione di un contributo di euro 12.000,00 annui per l'arco di tempo che va dal 1 Gennaio 2019 al 31 dicembre 2024) prendendo atto del nuovo programma. La delibera sottolinea che è «in linea con l'attività richiesta dalla convenzione poiché, considerato anche le difficoltà di operare con le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, è stata comunque rispettata la continuità didattica e si prevede la realizzazione delle esibizioni, seppur in una forma in parte differenziata rispetto all'usuale».

La Banda infatti «ha definito un nuovo programma musicale concertistico per il 2020 intitolato Wonderlands attinente agli obiettivi del Patto per la Lettura ed ha rinnovato anche il repertorio di intrattenimento per le esibizioni all'aperto». Inoltre le prove sono continuate regolarmente fino alla sospensione di marzo. In periodo di lockdown ovviamente sono saltate le tre esibizioni previste per aprile e maggio. Poi la fase 2: la Banda, in formazione ridotta vista le normative, è stata presente alla cerimonia del 2 giugno eseguendo l'inno dei Mameli. Il filmato dell'evento postato su Facebook Comune di Feltre ha riscosso 12mila visualizzazioni. Poi la didattica a distanza. Ed ora l'estate: una serie di incontri estivi con allievi nello spazio aperto del Campus Tina Merlin, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza. Infine concerti itineranti nella zona pedonale o in altri contesti cittadini o frazionali, nei quali i residenti possano ascoltare la musica dalle proprie case.

