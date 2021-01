FELTRE

Impulso al controllo del paziente cardiologico a distanza. Il reparto di cardiologia del Santa Maria del Prato di Feltre potenzia la telecardiologia per seguire da remoto l'evoluzione delle patologie nei pazienti in cura a domicilio. Uno slancio che viene dato in questo momento di pandemia ma che avrà in futuro sempre più spazio. Ad affermarlo è il primario della Cardiologia, Aldo Bonso, che non nasconde neppure come, la pandemia stia portando ad una mancata diagnosi di nuove patologie cardiovascolari.

LA RIORGANIZZAZIONE

La seconda ondata del Covid 19 ha coinvolto in modo importante le strutture sanitarie dell'Usl Dolomiti. L'ospedale di Feltre ha dovuto riorganizzarsi rapidamente «come un fortino» su varie linee di intervento che progressivamente hanno coinvolto tutti i reparti dell'ospedale, compresa la Cardiologia. «Questa malattia infettiva colpisce prevalentemente l'apparato respiratorio con una polmonite che comporta grave difficoltà nell'ossigenazione del sangue. Tutti gli organi ne soffrono, compreso il cuore spiega il primario Bonso -. Proprio i pazienti cardiopatici, più anziani e con più patologie sono quelli con prognosi peggiore e devono essere trattati intensivamente. La Cardiologia quindi partecipa sia con personale medico che infermieristico a supporto delle aree cosiddette in prima linea. In particolare contribuiamo alla gestione di pazienti ricoverati nelle aree Covid a media e alta intensità». Inoltre, i posti letto della terapia intensiva coronarica sono stati dedicati al ricovero ed alla gestione di pazienti neurologici gravi.

TELECARDIOLOGIA

In un contesto così complesso i cardiologi hanno cercato di stringere un'alleanza sempre maggiore con i medici di base per seguire in follow-up i pazienti più critici e per effettuare la riabilitazione cardiologica. «La cardiologia spiega il primario - ha in atto protocolli di telecardiologia per i pazienti portatori di PM (Pace-Maker ndr) o defibrillatori, per i pazienti con scompenso cardiaco e quelli con cardiopatia ischemica. Con la telecardiologia è all'opera personale infermieristico altamente specializzato, che affianca lo specialista. Questo tipo di modalità avrà un ruolo importante nel futuro e sarà dedicata soprattutto alla gestione dei follow-up. Tuttavia la collaborazione dei medici di base risulta fondamentale per re-indirizzare i loro pazienti per una visita urgente o per un parere telefonico attraverso la linea telefonica a loro dedicata».

AUMENTO DEL RISCHIO

«La sospensione delle prestazioni non urgenti - conclude il Bonso - ha introdotto fattori di rischio in più per la popolazione associati alla mancata diagnosi di nuove patologie cardiovascolari nei pazienti non-Covid. Inoltre, la paura del contagio ha limitato gli accessi in ospedale».

Eleonora Scarton

