Impossibile rispondere alla pioggia di messaggi e alla folla che in queste ore gi sta vicino. Così il titolare della pizzeria La Locanda di Feltre, che è bruciata la notte di Capodanno, ha affidato i suoi ringraziamenti a in video che ha pubblicato sulle sue pagine social. Ha anche ricordato che la Pasta solidale, che era stata fissata per ieri sera dal Quartire Port'Oria a Villapaiera è stata annullata. È fissato invece un nuovo appuntamento per sabato 25 gennaio. Si chiama Insieme per la locanda e si terrà al palaskating di Sedico. Pizza e bibita per 10 euro: prenotazioni al 349.3920037. E dai social c'è chi dice: «Quando avrai una conta dei danni precisa potremo muoverci ognuno per la propria competenza per aiutarti».

«Siamo qui al campo sportivo e stiamo finendo di sistemare tutto - ha detto nel suo video Luca Cargnel, de La Locanda, dopo l'evento di solidarietà che era stato organizzato per lui -. Grazie a tutti quelli che in questi giorni avete fatto tantissimo. Grazie è una delle parole che ho detto di più in questi giorni, grazie da parte mia e dallo staff. Se ci sono speranze per ripartire il prima possibile è grazie a voi. Non posso stare a ringraziare tutti: grazie alla Virtus Nemeggio che ci ha dato la continuità di un sogno. Grazie. Non c'è una persona che non si sia mossa nei nostri confronti, compreso il Comune di Feltre, i carabinieri e i vigili che stanno cercando di darci delle riposte per riaprire il prima possibile».

Solo i risultati sui prelievi effettuati dai vigili del fuoco alla pizzeria la Locanda permetteranno di escludere con certezza la presenza di acceleranti e dirannmo qualcosa sull'origine del fuoco. Le cause del rogo che la notte di Capodanno ha distrutto il locale di via Montelungo restano, al momento, un vero e proprio mistero. I campionamenti prelevati ieri sul luogo dove sono scoppiate le fiamme sono stati spediti ai tecnici dei vigili del fuoco di Mestre, una sorta di Ris, che indagheranno sulla presenza di sostanze che potrebbero aver innescato le fiamme. Ma i carabinieri già delle prime indagini, hanno escluso la matrice dolosa. Restano in piedi le ipotesi del petardo o di un cortocircuito o surriscaldamento di un macchinario. Al momento nel fascicolo conoscitivo aperto in Procura non ci sono indagati: il rogo potrebbe al massimo ravvisare un'ipotesi colposa.

