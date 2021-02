FELTRE

Il cuore dei feltrini è grande. Anzi, immenso. In poche ore, al Centro per l'affido di Feltre, sono giunte sei chiamate da parte di singoli o famiglie pronte ad accogliere Marco in casa loro. Ma non solo. Alcuni hanno dato segnali positivi nel voler entrare nel circuito delle famiglie affidatarie. Un tassello importante per la costruzione di una rete sempre più forte dell'affidamento nel distretto di Feltre.

L'APPELLO

Lunedì il Centro per l'affido di Feltre aveva diramato un appello per trovare una famiglia disponibile ad accogliere Marco un ragazzo di 14 anni. Si tratta di un ragazzo proveniente da una famiglia che ha alcune difficoltà e che non riesce a seguirlo al meglio nel suo percorso di vita quotidiano. Marco cerca quindi una famiglia del Feltrino che lo possa accogliere dal lunedì al venerdì (in modo tale che il weekend lo possa passare con la sua famiglia), che lo possa accompagnare a scuola, seguire nei compiti e che gli dia la possibilità di praticare uno sport o un'attività extrascolastica. Una famiglia della zona in quanto Marco vorrebbe mantenere i contatti con gli amici.

LE DIFFICOLTA'

Il centro per l'affido è in difficoltà. I bambini o ragazzi che cercano una famiglia sono tanti e le famiglie sono poche (32 quelle disponibili nel 2020). Quest'anno, poi, a causa della pandemia non è stato possibile attirare l'attenzione sul tema in quanto non si sono potute fare tante iniziative di sensibilizzazione che ormai erano una tradizione nel territorio di Feltre. Da qui la decisione di diramare l'appello di Marco, chiedendo a famiglie e singoli di dare la loro disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi che provengono da contesti difficili o, quantomeno, di informarsi ed avvicinarsi a questa realtà.

LA RISPOSTA

La risposta è andata ben oltre le aspettative, tant'è che le operatrici del centro per l'affido non riuscivano a nascondere la loro soddisfazione. Solo ieri hanno ricevuto sei telefonate di persone che chiedevano informazioni. Un primo passo, certo, ma sicuramente importante. Chiunque fosse ancora interessato, quindi, non esiti a contattare il centro per l'affido. C'è Marco ma ci sono anche tanti altri Marco che aspettano. (E.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA