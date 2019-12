CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREIl commercio a Feltre corre lungo la circonvallazione. Via Bagnols Sur Ceze e viale Monte Grappa (dove sta per sorgere il centro dell'Altanon) diventano passo dopo passo, negozio dopo negozio i nuovi centri commerciali della città. A PASQUERL'ultimo progetto in ordine di tempo ad essere passato tra gli uffici tecnici del Comune, è quello di una nuova struttura commerciale che sta per sorgere proprio di fronte alla rotatoria del Pasquer. Una costruzione che dovrebbe prevedere una serie di botteghe tra le quali spiccherebbe un'area...