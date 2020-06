FELTRE

Il comitato d'intesa sostiene la mensa solidale di Feltre con una donazione di 1270 euro.

Un bottino sostanzioso quello raccolto dai giovani volontari del Comitato d'intesa, in sinergia con l'associazione Noi con Voi di Feltre nell'ambito del progetto europeo Community Change Makers, finanziato da Agenzia nazionale per i giovani. La somma è stata raccolta grazie all'organizzazione di tre pranzi interculturali e all'ideazione di un centinaio di borse solidali col logo del progetto, distribuite ad offerta libera.

«La mensa solidale feltrina è una realtà che ammiriamo perché si regge esclusivamente grazie al supporto dei volontari, che ogni sera offrono un aiuto concreto a tutti quei cittadini che si trovano in difficoltà ad affrontare l'esigenza primaria di un pasto caldo affermano i volontari del comitato d'intesa -. Siamo sicuri che i soldi raccolti saranno d'aiuto nell'acquisto di generi alimentari da donare ai nostri concittadini che si trovano in situazioni di fragilità». «Per noi è stato davvero stimolante avviare questa nuova collaborazione con i giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà, che speriamo possa proseguire con altre nuove iniziative» affermano i volontari dell'associazione Noi con Voi.

