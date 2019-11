CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREIl centro di Feltre domenica si veste a festa. Tutti con l'abito rosso per colorare le vie di Feltre e Pedavena in occasione dell'11^ edizione delle corsa di Babbo Natale, abbinata al 3° Trofeo Birra Dolomiti. Come da tradizione anche quest'anno la Pro Loco di Pedavena in collaborazione con il CSI di Feltre, ha ideato due differenti tipologie di percorsi, uno da 10 e uno da 4 chilometri entrambi con partenza alle 10 davanti alla storica Birreria Pedavena. Per quanto concerne il percorso più lungo, questo è aperto a uomini e donne...