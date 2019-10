CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREHa lottato con tutte le sue forze, Carlo però non ce l'ha fatta, la malattia rara che lo aveva colpito lo ha sopraffatto e giovedì scorso se ne è andato a solo un mese di vita. Trenta giorni vissuti con mamma Chiara Marchioretto, animatrice della casa di riposo di Castelfranco Veneto originaria di Vallà di Rise Pio X e papà Bruno Zatta feltrino doc attuale caposala della stessa struttura per anziati castellana, sempre vicini. Carlo era affetto da una malattia genetica rara che non è stata ancora diagnosticata con precisione. DOPO...