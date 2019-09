CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRE(e.s.) Approvato il progetto esecutivo per il recupero e restauro della torre del Campanon. L'obiettivo è di aprire il cantiere entro la metà di ottobre in modo tale che la torre possa essere visitabile con la prossima stagione turistica. Costo dell'intervento 350milaq euro. Dopo l'apertura della torre dell'orologio, che ha riscosso un buon apprezzamento da parte dei feltrini ma soprattutto dei turisti provenienti da fuori, l'amministrazione comunale di Feltre pone ora un nuovo tassello per la valorizzazione del patrimonio storico...