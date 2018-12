CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREDegrado e insicurezza, il sentiero della Sentinella come un campo di battaglia. L'affascinante e panoramico itinerario che corre lungo le mura della città di Feltre, è sotto gli occhi di tutti, si trova da anni in uno stato di abbandono Nonostante l'Amministrazione avesse dichiarato, anche in consiglio comunale, di voler intervenire, ad oggi nulla è stato fatto e la situazione è sensibilmente peggiorata. All'incuria, infatti, si affianca anche l'insicurezza delle abitazioni private sopra il sentiero che si sono ritrovate di tutto nei...