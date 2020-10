FELTRE

Curare le frontiere: il comune di Feltre celebra il 23 e 24 ottobre la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nel 2016 il Parlamento italiano istituì il 3 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, in ricordo del naufragio di un'imbarcazione avvenuto nel 2013 a poche miglia dall'isola di Lampedusa che causò la morte di 368 persone accertate e circa 20 dispersi. Per approfondire le tematiche dell'immigrazione e portarne alla luce i risvolti umanitari, l'amministrazione programma una breve rassegna dal titolo Curare le frontiere. Racconti di chi lotta contro la politica migratoria europea. Il programma prevede, venerdì 23 ottobre alle 20.30, all'Officinema la proiezione del documentario Frontiere Le vie d'Europa alla presenza del regista e fotoreporter Valerio Nicolosi. Il film racconta quello che accade in mare attraverso le testimonianze dei protagonisti, migranti e volontari che soccorrono le imbarcazioni alla deriva. Sabato 24 sarà invece dedicato ad un approfondimento della rotta balcanica. Alle 15, nella sala lettura del Polo Bibliotecario Feltrino, verrà presentata una mostra di fotografie stampate e realizzate dallo stesso Nicolosi al seguito dei migranti nei paesi dell'ex Jugoslavia. Alle 17, all'Officinema un incontro, animato da Nicolosi e dai due fondatori dell'Associazione Linea d'Ombra, Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, incentrato sull'attuale situazione di questa via d'accesso all'Europa. «Il tema delle migrazioni, da varie parti del mondo, rappresenta un fenomeno che non riguarda più soltanto le cronache o le politiche sociali ed economiche, ma costituisce una vera e propria questione planetaria», commenta l'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco - Il lavoro sul campo deve essere condotto di pari passo con un processo di sensibilizzazione e di informazione che riguarda tutte le generazioni e per il quale il Comune di Feltre è da tempo in prima linea». (ES)

