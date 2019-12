FELTRE

Conoscere per prevenire. Gli studenti del terzo anno del corso di laurea in scienze infermieristiche della sede di Feltre sono entrati nelle scuole della provincia per parlare di influenza, nell'ambito della campagna di promozione delle misure di prevenzione.

IL PROGETTO

L'Azienda Usl 1 Dolomiti, attraverso l'unità operativa Attività motoria e Promozione alla salute del distretto di Feltre, ha predisposto interventi di informazione degli scolari dei vari gradi delle scuole dell'obbligo al fine di promuovere l'adozione delle norme di igiene (come il lavaqgio delle mani, l'utilizzo dei fazzolettini monouso, ecc.) per ridurre i rischi di diffusione del virus influenzale. La campagna di sensibilizzazione è stata realizzata con la collaborazione del Corso di laurea in Infermieristica della sede di Feltre a partire dal 17 ottobre 2019 coinvolgendo 43 studenti del terzo anno. Il progetto ha previsto un incontro con gli studenti per definire il mandato, concordare i contenuti, e le modalità di realizzazione della campagna antinfluenzale. Successivamente gli stessi suddivisi in gruppi hanno predisposto il format degli incontri e il materiale informativo da utilizzare negli interventi educativi; i contenuti riguardavano le seguenti tematiche adattate ai diversi target d'età basandosi su raccomandazioni ed evidenze pubblicati da fonti autorevoli. Il progetto ha previsto un impegno complessivo di 16 ore per ogni studente ed è stato realizzato nel periodo novembre-dicembre 2019, in orari liberi da impegni di frequenza ai corsi. Gli studenti si sono impegnati nella realizzazione del progetto dimostrando capacità di individuare soluzioni e modalità comunicative, oltre a creatività nell'adattare i contenuti ai diversi target d'età degli scolari. LE DOMANDE Che cos'è l'influenza e quali sono i sintomi. Come si trasmette, da quando e per quanto tempo una persona è contagiosa per gli altri. Quali sono le complicanze. Come si previene l'influenza. Categorie a rischio. Queste le domande a cui gli universitari hanno cercato di rispondere durante gli incontri che si sono tenuti nelle scuole dell'infanzia di Belluno, Pedavena, Santa Giustina, San Gregorio, Seren del Grappa, Pez, Villabruna, Limana, Vignui, Bolago e Vas; le scuole primarie di Castion, Canossiane Feltre, Lamon, Foen, Arten, Soranzen, Cesiomaggiore, Alano, Quero e Nemeggio per un totale di 430 alunni coinvolti. (E.S.)

