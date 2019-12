FELTRE

«Arrivederci Alfonso». Così si è chiusa l'omelia di don Livio Mottes, il sacerdote che ieri mattina nel Duomo di Feltre ha celebrato il funerale di Alfonso Sampieri, e che si è fatto portavoce delle centinaia di persone che hanno gremito la cattedrale per l'ultimo saluto alla persona che nella vita ha vestito i panni di marito, padre, carabiniere, amante del Palio di Feltre, storico, pittore, ricercatore e conservatore delle tradizioni e del territorio. Una vita vissuta a 360 gradi fra le sue molteplici passioni. Proprio i colleghi in congedo dell'Arma lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio con l'abbraccio dei gialloneri di Port'Oria di cui fu anima trascinante, consigliere e presidente, ma anche dell'Associazione Palio di Feltre nella quale ha vestito il ruolo di vicepresidente nell'era di Stefano Antonetti e fino al 2016 nella gestione della gara dei cavalli, come ha ricordato l'attuale presidente Eugenio Tamburrino: «Con lui la nostra gara dei cavalli e il suo regolamento è arrivata all'avanguardia in Italia sotto l'aspetto della sicurezza per animali, fantini e pubblico. Una persona che si è avvicinata sin da subito al Palio e che non ha mai smesso di amare».

Non è mancato il saluto del presidente della contrada dell'aquila: «Alfonso è stato per Port'Oria non solo una figura unanime di riferimento, ma anche instancabile promotore di moltissime iniziative. Per decenni è stato la vera anima del Quartiere». Di rilievo anche la sua passione per le icone e il suo impegno nel restauro di quelle rimaste coinvolte nell'incendio della chiesa ortodossa di Montaner a Sarmede. Non è mancato alla funzione religiosa il vescovo emerito Giuseppe Andrich per una preghiera e un saluto di ringraziamento per l'amicizia e l'impegno svolto in vita.

Daniele Mammani

© RIPRODUZIONE RISERVATA