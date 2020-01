FELTRE

A. A. A. Primario di pediatria cercasi. La direzione dell'Usl 1 ha dato avvio all'iter burocratico necessario per l'individuazione del nuovo direttore della pediatria del Santa Maria del Prato di Feltre. Posto che si è reso vacante dallo scorso 10 luglio, ossia da quando Stefano Marzini ha preso la guida della divisione infantile al San Martino di Belluno. È evidente che, vista la carenza patologica di medici vocati alla cura dei più piccoli, il primo scoglio da superare sarà quello di avere un qualche candidato a ricoprire questo delicato ruolo. Dopo l'addio di Marzini la direzione dell'Usl Dolomiti ha chiesto subito alla Regione l'autorizzazione per trovare il sostituto. La mole di attività svolta è importante ed è quindi necessario avere un primario che se ne occupi. Arrivata quindi l'autorizzazione, nelle scorse settimane l'avviso è stato pubblicato nel BUR regionale. Entro una quindicina di giorni il bando sarà pubblicato sulla gazzetta e, a far data da quel giorno, ci sarà tempo un mese per la presentazione delle candidature. Ci sarà poi la valutazione dei candidati e la nomina; una fase, quest'ultima, che l'azienda ospedaliera cercherà di esportare in fretta in modo tale da poter dare quanto prima un primario al reparto dedicato ai più piccoli.

IL REPARTO

La pediatria di Feltre è un reparto molto complesso e delicato. Numerose le attività che il reparto sta portando avanti per garantire cure sempre più efficaci. In particolar modo, l'ultimo progetto che si sta avviando, è quello legato alla cura dei bambini oncologici con l'obiettivo di ridurre i trasferimenti nei grandi centri solo quando necessario. Un progetto sviluppato grazie alla sinergia stretta con Mano Amica, Ail, Fondazione Cucchini e Città della speranza di Padova. Da non dimenticare l'importante lavoro di ristrutturazione e ammodernamento della patologia neonatale, i cui lavori stanno procedendo a pieno ritmo. (E.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA