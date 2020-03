Federfarma Belluno sollecita la Regione Veneto a regolamentare in fretta la distribuzione per conto, per renderla dematerializzata, ovvero fruibile a distanza, senza il cartaceo. Parliamo di una particolare modalità di distribuzione diretta che si basa su un accordo tra Regione, Usl, distributori intermedi e farmacie convenzionate. In tal caso i farmaci vengono acquistati dalla Usl (quindi dalla Regione), ma distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico. Il presidente di Federfarma Belluno, Roberto Grubissa, inquadra la questione. «La scorsa settimana il decreto del Consiglio dei Ministri ha spinto affinché i medici elaborino vista l'epidemia Covid-19 la ricetta dematerializzata. Come Federazione ci siamo sempre battuti per avere un promemoria (la ricetta rossa) spiega Grubissa vuoi per il fortunale dello scorso anno, vuoi perchè spesso le linee telematiche lasciano a desiderare in montagna. Basta un inghippo e non possiamo fornire questi particolari farmaci». Il riferimento è, infatti, a medicinali molto costosi, il cui costo viene sostenuto dalla Regione, ma vanno consegnati direttamente al paziente nella farmacia sotto casa. «Il problema è che, per la regione Veneto, manca la parte operativa- chiude il presidente -, ma il Governo spinge per le ricette dematerializzate. A Belluno si registrano già diversi casi».

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA