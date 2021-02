LA PROPOSTA

BELLUNO «Il Milite Ignoto sia cittadino onorario di tutti i nostri Comuni». Lo chiede la Federazione del Fante di Belluno, che sta organizzando una cerimonia commemorativa proprio per il Milite Ignoto a livello nazionale per il giorno di domenica 24 ottobre 2021 al Sacrario Militare di Pocol Cortina d'Ampezzo. Proprio nella zona di Cortina, infatti, il 15 ottobre 1921 venne recuperata la settima salma delle undici che poi furono portate nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre 1921 Maria Bergamas scelse la salma che poi sarebbe diventata il Milite Ignoto. Sarà un anno molto particolare, il 2021, per la memoria collettiva che ci riporta a ciò che avvenne un secolo fa. Il prossimo 4 novembre, infatti, «si compiranno i cento anni della tumulazione del Milite Ignoto al Vittoriano, che per tutti gli Italiani da quel momento divenne: Altare della Patria spiegano i fanti bellunesi, presieduti da Michele Pislor -. Nel corso degli anni quel Soldato voluto come di nessuno è divenuto di tutti, simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria».

L'Associazione nazionale del Fante, denominata la Regina delle Battaglie, con i suoi 359.312 caduti noti nella Grande Guerra (pari al 68% dei caduti totali), si è fatta promotrice presso il Presidente della Repubblica della necessità di ricordare degnamente questa ricorrenza che è unificante per tutti gli Italiani. La «Federazione di Belluno - racconta il presidente provinciale Pislor - come altre Associazioni d'arma ha accolto con entusiasmo la proposta dell'Associazione Medaglie d'oro riguardante la concessione della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. Abbiamo quindi inoltrato a tutte le Amministrazioni Comunali della Provincia di Belluno le richieste per la concessione di cittadinanza onoraria, e sono diversi i Comuni interessanti alla proposta, speriamo che altri sindaci approvino la proposta affinché il Milite Ignoto sia cittadino di tutti i Comuni». Il Milite Ignoto fu scelto attraverso un lungo processo. Una commissione prima selezionò undici corpi rimasti senza nome. Successivamente una donna triestina, Maria Bergamas, madre di un soldato non identificato, nel corso di una solenne cerimonia nel Duomo di Aquileia indicò la salma destinata a rappresentare tutti i caduti per la patria. Il trasferimento della salma a Roma avvenne con un treno che procedeva di notte a passo d'uomo, cosicché la gente potesse renderle onore. Al passaggio di Milite ignoto a piangere furono molte le mamme e i papà, le mogli, i fratelli e i figli dei soldati morti per la Patria. (Fe.Fa.)

