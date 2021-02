IL TURISMO

BELLUNO «Covid, ma quanto mi costi?». Per la prima volta c'è una stima di quanto perderà il comparto degli albergatori bellunesi da marzo 2020 a marzo 2021. Dodici mesi di pandemia equivalgono a un buco di circa un miliardo di euro. Una cifra astronomica. Di quelle che, di solito, si leggono nella Legge di stabilità, alla voce indebitamento dello Stato. Qui, invece, riguarda il settore del Turismo. Nello specifico, gli alberghi. La cifra assume un valore ancora più alto nelle province montane, come Belluno, che vivono grazie ai turisti che soggiornano nelle loro valli. È sufficiente pensare che solo l'industria degli impianti a fune, nel Bellunese, ha un giro d'affari annuo di circa 60 milioni di euro. Se le piste rimangono chiuse, le entrate sono pari a zero. «La stagione invernale è già defunta» commenta Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno-Dolomiti. «Nel 2020 abbiamo perso più di 1 milione di arrivi-presenze rispetto all'anno precedente. Nella prima parte del 2021 ne perderemo altre 700mila circa». Lockdown, paura di uscire e di essere contagiati, divieto di spostarsi da una regione all'altra.

IL CALCOLO

I conti sono presto fatti. La provincia ha avuto 3milioni 745mila presenze nel 2019. Per capire quanto perderà a causa dell'emergenza sanitaria, il calcolo deve partire da marzo 2020 e finire a marzo di quest'anno (manca solo un mese e mezzo alla fine dei 12 mesi, quindi le stime sono abbastanza precise): «In questo periodo perderemo in totale 2 milioni di presenze». Ossia più della metà rispetto agli anni precedenti. Ma ragionare in termini di presenze non dà l'idea di cosa ci sia realmente in gioco. «Stiamo parlando di centinaia e centinaia di milioni di euro persi. Forse un miliardo» sottolinea De Cassan. E solo nel settore alberghiero. Nessuna struttura, al momento, ha spento le luci in modo definitivo ma il 95% non ha nemmeno aperto. I più fortunati si trovano in Cadore «grazie alle ditte impegnate nei lavori che riguardano l'Alemagna».

L'IMPATTO MONDIALE

E a Cortina dove soggiorna la maggior parte dello staff legato ai Mondiali di sci alpino 2021. Tra una settimana, forse, la riapertura degli impianti: «Di certo, non saranno sollevate le sorti della stagione invernale che è già morta - prosegue de Cassan -. Ci saranno tanti pendolari: la gente arriverà, trascorrerà la giornata sulle piste e tornerà a casa. In altre parole: non si fermerà». Soprattutto con il blocco degli spostamenti tra le regioni che, invece, continuerà. Inoltre: quanti alberghi decideranno di riaprire per così poco tempo e senza la certezza che, dopo una settimana, il governo non li faccia chiudere di nuovo a causa dei contagi? Le strutture dislocate nelle piccole realtà non lo faranno. Costi troppo elevati ed entrate misere.

LE ASPETTATIVE

Il futuro è «buio pesto» ma è chiaro che il personale vaccinato giocherà un ruolo fondamentale nella scelta dell'albergo da parte dell'utente. La proposta di Federalberghi, fatta a livello nazionale, è di vaccinare i titolari e i dipendenti per far ripartire il settore il prima possibile. In questo modo «chi viene ha la certezza di non poter essere contagiato da loro». Nella vicina Treviso si sono spinti oltre: anche il turista dovrà dimostrare di esser stato vaccinato, altrimenti fuori. «Mi sembra prematuro riflette De Cassan Potrebbe essere un'ipotesi. Ma coloro che arriveranno dall'estero? Sono ancora più indietro di noi riguardo alle vaccinazioni. Intanto sarebbe prioritario farlo a chi, negli alberghi, ci lavora». Quanto a futuri possibili no vax «bisogna capire quale è la cosa migliore per proteggere le proprie aziende. Io, se potessi, lo farei domani. Guardiamola anche da questo punto di vista: se l'albergatore e i dipendenti fossero vaccinati, avrebbero una responsabilità nulla o minore nel caso in cui scoppiasse un focolaio. È un sollievo maggiore».

Davide Piol

